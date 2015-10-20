中国个股：雅戈尔累计投资148亿元购中信股份股份，占净资产近八成

路透上海10月20日 - 中国服装生产商--雅戈尔集团股份有限公司 周二公告称，截止周一，公司通过认购增发新股及二级市场买入，共持有中信股份 12亿8,911.8万股，占中信股份总股本的4.43%，投资成本共计147.79亿元人民币。

据雅戈尔中报，6月底公司净资产为189.64亿元。这意味着其对中信股份的投资，已占到其身家的近八成。公司未解释该项投资的具体目的。

7月中，雅戈尔斥资119.86亿港元，以每股13.95港元价格认购中信股份新股8.59亿股。8月公司董事会授权管理层在不超过中信股份总股本5%范围内，继续通过二级市场等对其进行投资。随后两个月内，该公司不断增持中信股份的股份。

雅戈尔此前曾表示，公司对中信股份进行战略投资，一方面有利于进一步夯实并提升双方业已建立的战略合作关系；另一方面通过中信股份这一平台，促进国内外战略资源以及业务机会的分享，从而推动公司战略转型以及综合竞争力的提升。