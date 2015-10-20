《交易视点》10年券发行前交易在即，留意殖利率是否震荡--元大宝来证

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透台北10月20日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，经济状况不佳，GDP出现难以保一的声音，预期央行货币政策在未来一年不易出现转向，短券风险较小，未来仍有下滑空间，而本周将有20年券标售及10年新券发行前交易登场，20年标售预期对主流券影响较小，需留意周五的10年发行前交易，殖利率是否会出现上扬震荡。整周预估10年券104/12期 成交区间在1.15-1.25%，五年104/13期 则在0.78%－0.88%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。