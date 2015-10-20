《中国报摘》--其他报纸重要消息10月20日

**上海证券报**

--新疆政府与招商银行 、浦发银行 签署自治区PPP(政府和社会资本合作)政府引导基金成立协议。该基金首期规模1,000亿元人民币，其中新疆当地政府出资100亿元，招行、浦发行分别出资450亿元。

--健康险税优的相关（规范）文件有望年内出台，这意味着试点城市消费者将能购买到税收优惠的健康险产品。

**证券时报**

--国信证券 公告称，拟境内外发债不超700亿元。募集资金将用于满足业务运营需要，调整债务结构，补充流动资金和/或项目投资等用途。此外，国信证券还拟对香港子公司国信证券(香港)金融控股公司增加注册资本不超过15亿港元。

--期货公司CTA（商品交易顾问）自2012年推出以来，发展并不尽如人意。中国证券投资基金业协会数据显示，截至今年6月末，期货公司资产管理业务规模为419亿元，即使加上期货私募规模，业内人士估计，目前整个市场CTA规模仅800-900亿元，仅为券商资管规模的0.8%。(完）