全球金市：金价在连跌三日后持稳，但仍承压

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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金价上周触及三个半月最高位，因市场押注美联储因全球经济忧虑不会在今年升息。但美国公布强劲经济数据后，金价涨势消退，未能升逾关键的1,200美元关口。
旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，尽管来自海外的不利因素正在压低美国通胀，但美联储仍应尽快开始升息使经济成长速度放慢，以免变得难以为继。
全球投资者最近几周对美联储指向不明的信息表示失望。美联储主席叶伦及其他几位官员称，他们预计有必要在今年底前升息，但两位美联储官员上周敦促保持谨慎。
美联储今年还将举行两次会议：分别在下周和12月。最近几周，市场对升息的预期已推后至明年。
最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Shares 周一报告，黄金持有量增加0.51%至697.32吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/于春红; 审校 戴素萍/许娜)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。