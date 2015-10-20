全球金市：金价在连跌三日后持稳，但仍承压

金价上周触及三个半月最高位，因市场押注美联储因全球经济忧虑不会在今年升息。但美国公布强劲经济数据后，金价涨势消退，未能升逾关键的1,200美元关口。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周一表示，尽管来自海外的不利因素正在压低美国通胀，但美联储仍应尽快开始升息使经济成长速度放慢，以免变得难以为继。

全球投资者最近几周对美联储指向不明的信息表示失望。美联储主席叶伦及其他几位官员称，他们预计有必要在今年底前升息，但两位美联储官员上周敦促保持谨慎。

美联储今年还将举行两次会议：分别在下周和12月。最近几周，市场对升息的预期已推后至明年。

最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Shares 周一报告，黄金持有量增加0.51%至697.32吨。(完)

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