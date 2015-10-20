《香港报摘》--信报10月20日

**头版头条**

--楼市二手市场势逆转，多个二线屋苑近日均录得低市价成交，当中北角健威花园情况最夸张，最新成交价仅520万港元，「楼上平过楼下单位」，楼价在3个月内便宜138万港元，幅度逾两成。

**其他**

--香港7家银行的非接触式信用卡可能泄露客户资料，金融管理局表示，目前尚未能就事件责任谁属下定论，需要掌握更多技术细节，才能厘清责任。金管局要求银行调查事件，并希望银行更换信用卡尽快有时间表。

--继华人置业 7月以65亿港元把3个成都住宅项目售予恒大地产 ，华置、信置 及中渝置地 周一同时宣布，把重庆市住宅项目「御龙天峰」出售给恒大，涉资共70亿港元。

--信义光能 董事兼行政总裁李友情表示，中长线计划将旗下信义能源独立分拆上市。不过，由于信义光能于2013年12月才独立分拆上市，碍于联交所规定的3年限制时间，信义能源2016年12月后才可启动分拆上市。（完）

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