《新兴市场重要经济事件预告》--10月20日-10月27日

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月20日(二)
兹诺伊莫--捷克央行总裁Miroslav Singer发表演讲(1030)。
布拉格--捷克央行官员Pavel Rezabek发表讲话(0800)。
布达佩斯--匈牙利央行举行利率决策会议。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至10月21日)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率决定)。
10月21日(三)
温特和克--纳米比亚央行举行货币政策会议(1000)。
安卡拉--土耳其央行货币政策会议(1100)。
开普敦--南非财长内内(Nhlanhla Nene)向议会陈述其首个中期预算政策声明，以及财政部对未来三年的最新预算赤字和经济增长预估(1300)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2100)。
10月22日(四)
南非斯泰伦博斯--南非央行总裁甘亚格在一经济会议上发表讲话(0640)。
雅加达--世界银行发布印尼经济季度报告(0200)。
10月23日(五)
首尔--韩国央行总裁李柱烈参加由韩国央行与延世大学共同举办的一个国际会议(0000)。
巴黎--捷克央行理事Kamil Janacek将参加题为“证券化：未来发展方向？”的会议。
10月25日(日)
阿布扎比--2015年全球议程峰会(至10月27日)。
10月26日(一)
耶路撒冷--以色列央行公布利率决议(1430)。
10月27日(二)
墨西哥城--欧洲央行执委科尔出席墨西哥Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico(ITAM)学院的活动(2200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。