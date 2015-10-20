芝加哥期市：玉米期货跌至五周低点，小麦期货连五日下滑

美国农业部在一周作物生长报告中表示，大豆收割率为77%，高于一周前的62%，亦高于五年均值68%。

市场原本预期该报告将显示玉米收割率为59%，大豆收割率79%。

Commodity Weather Group在报告中表示，本周阵雨可望让俄罗斯及美国大平原南部乾涸的小麦种植区受惠；此外，巴西北部下周降雨应该也有助于近来种植的大豆作物。

澳洲农业资源经济及科技局(ABARES)首席大宗商品分析师Jammie Penm周一表示，澳洲2015/16年度小麦产量将约为2,400万吨，低于原先预期。

美国农业部另一份报告称，上周出口检验美国大豆236万吨，高于分析师预期区间120-180万吨。小麦和玉米出口检验数量均低于分析师预估。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 485.00 -0.75 -0.15% -3.48% 500.47 32

CBOT玉米 372.25 -0.75 -0.20% -0.87% 383.87 33

CBOT大豆 892.75 1.75 +0.20% -1.38% 883.73 48

CBOT稻米 $12.16 $0.05 +0.45% -0.98% $12.88 27

美国原油 $46.17 $0.28 +0.61% -2.31% $46.08 45

汇率

欧元/美元 $1.133 -$0.002 -0.15% -0.47%

美元/澳元 0.727 0.001 +0.12% -0.82%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>