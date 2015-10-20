芝加哥期市：玉米期货跌至五周低点，小麦期货连五日下滑

标题新闻：墨西哥总统培尼亚称希望加强美墨两国关系，但警告保护本国主权、利益和人民最为重要
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美国农业部在一周作物生长报告中表示，大豆收割率为77%，高于一周前的62%，亦高于五年均值68%。
市场原本预期该报告将显示玉米收割率为59%，大豆收割率79%。
Commodity Weather Group在报告中表示，本周阵雨可望让俄罗斯及美国大平原南部乾涸的小麦种植区受惠；此外，巴西北部下周降雨应该也有助于近来种植的大豆作物。
澳洲农业资源经济及科技局(ABARES)首席大宗商品分析师Jammie Penm周一表示，澳洲2015/16年度小麦产量将约为2,400万吨，低于原先预期。
美国农业部另一份报告称，上周出口检验美国大豆236万吨，高于分析师预期区间120-180万吨。小麦和玉米出口检验数量均低于分析师预估。
--------------------------------0035GMT----------------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 485.00 -0.75 -0.15% -3.48% 500.47 32
CBOT玉米 372.25 -0.75 -0.20% -0.87% 383.87 33
CBOT大豆 892.75 1.75 +0.20% -1.38% 883.73 48
CBOT稻米 $12.16 $0.05 +0.45% -0.98% $12.88 27
美国原油 $46.17 $0.28 +0.61% -2.31% $46.08 45
汇率
欧元/美元 $1.133 -$0.002 -0.15% -0.47%
美元/澳元 0.727 0.001 +0.12% -0.82%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 孙茉莉/戴素萍 审校 王兴亚/于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选