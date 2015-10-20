台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北10月20日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为5,479.5亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.80%；91天期为0.86%；182天期则为0.98%。
央行上日共发行524亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为276亿台币，累积超额准备为4,268亿台币、 加计前期1%的超额准备5,999亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。