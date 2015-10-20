《香港报摘》--其他报纸重要消息10月20日

**明报**

--汇控 主席范智廉日前接受新华社访问，谈及人民币国际化，认为人民币终必将成为全球第三大货币，但要取得这地位，伦敦在人民币国际化中将担任重要角色。

--集资额七成已获基础投资者认购的华融资产管理 ，昨天第二日招股，公开发售部分不如人意，综合券商借出的孖展认购额度，其公开发售部分尚未获足额认购，更有券商指出现大额抽飞情况。惟市场消息称，其国际配售已多倍超额认购。

**星岛日报**

--中电 公布今年首三季数据，期内总售电量按年微跌0.9%，至263.64亿度。该公司同时宣布派发今年第三期中期股息，每股0.55港元，去年同期为0.54港元。

**苹果日报**

--恒生高级经济师姚少华指，虽然美元继续走强，对人民币构成一定贬值压力，惟人民币或会于11月加入特别提款权（SDR），同时较高的贸易盈余亦支持人币滙价，故该行料CNY年底见6.5水平，即按年跌4.5%。

**东方日报**

--在拆息回落、套利活动减少等因素下，昨日有至少八间本港银行削减人民币定存息，为8.11人民币一次过贬值以来爆发最大规模的港银减息潮。有银行存款部主管指，市场憧憬内地短期内减息降准，料本港银行更难逆市加息，人民币定存息年底前或再减25至50点子。

**文汇报**

--香港金银业贸易场理事长陈尚智昨表示，「黄金沪港通」助上海金属交易所提高黄金定价权，间接推动人民币国际化。除「黄金沪港通」外，香港金银业贸易场与新加坡黄金市场合作的「黄金星港通」，将于年底启动。（完）

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