《香港报摘》--其他报纸重要消息10月20日

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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**明报**
--汇控 主席范智廉日前接受新华社访问，谈及人民币国际化，认为人民币终必将成为全球第三大货币，但要取得这地位，伦敦在人民币国际化中将担任重要角色。
--集资额七成已获基础投资者认购的华融资产管理 ，昨天第二日招股，公开发售部分不如人意，综合券商借出的孖展认购额度，其公开发售部分尚未获足额认购，更有券商指出现大额抽飞情况。惟市场消息称，其国际配售已多倍超额认购。
**星岛日报**
--中电 公布今年首三季数据，期内总售电量按年微跌0.9%，至263.64亿度。该公司同时宣布派发今年第三期中期股息，每股0.55港元，去年同期为0.54港元。
**苹果日报**
--恒生高级经济师姚少华指，虽然美元继续走强，对人民币构成一定贬值压力，惟人民币或会于11月加入特别提款权（SDR），同时较高的贸易盈余亦支持人币滙价，故该行料CNY年底见6.5水平，即按年跌4.5%。
**东方日报**
--在拆息回落、套利活动减少等因素下，昨日有至少八间本港银行削减人民币定存息，为8.11人民币一次过贬值以来爆发最大规模的港银减息潮。有银行存款部主管指，市场憧憬内地短期内减息降准，料本港银行更难逆市加息，人民币定存息年底前或再减25至50点子。
**文汇报**
--香港金银业贸易场理事长陈尚智昨表示，「黄金沪港通」助上海金属交易所提高黄金定价权，间接推动人民币国际化。除「黄金沪港通」外，香港金银业贸易场与新加坡黄金市场合作的「黄金星港通」，将于年底启动。（完）
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(整理 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。