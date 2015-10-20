《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月20日

路透香港10月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7498港元 ) 美股道琼工业指数周一收高14.57,或0.08%,报17230.54点.因有众多美国公司将在本周公布业绩，但主 要科技公司上涨为股市提供了部分支撑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 117.930 -2.05 24382 9.139 -1.62 中国铝业 8.790 -4.46 17293 2.725 -0.92 中国移动 61.410 -0.05 134185 95.183 -0.80 中国人寿 19.210 -0.67 68750 29.775 -1.08 中石油 82.860 -1.32 25778 6.421 -1.06 中石化 73.920 0.05 34504 5.729 -1.40 汇丰控股 <HSBC.K 40.120 -0.62 1247631 62.184 -0.58 中电信 52.190 -0.25 13582 4.045 -0.87 中国联通 13.610 -1.31 98312 10.547 -0.31 兖州煤业 5.220 -0.76 8464 4.045 -1.33 华能国际 48.200 -0.72 9501 9.339 0.41 南方航空 39.490 -0.58 5611 6.121 -0.47 东方航空 31.140 -1.46 2874 4.827 -0.07 中芯国际 4.840 -0.62 1591 0.750 -1.29