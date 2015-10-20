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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 09:11 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月20日

路透香港10月20日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7498港元      )
                                                                                                                                                                               
 美股道琼工业指数周一收高14.57,或0.08%,报17230.54点.因有众多美国公司将在本周公布业绩，但主                                                                                     
 要科技公司上涨为股市提供了部分支撑。                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                               
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                          
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                             
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                         
 中海油                       117.930   -2.05      24382             9.139      -1.62                                                                                          
 中国铝业                       8.790   -4.46      17293             2.725      -0.92                                                                                          
 中国移动                      61.410   -0.05     134185            95.183      -0.80                                                                                          
 中国人寿                      19.210   -0.67      68750            29.775      -1.08                                                                                          
 中石油                        82.860   -1.32      25778             6.421      -1.06                                                                                          
 中石化                        73.920    0.05      34504             5.729      -1.40                                                                                          
 汇丰控股            <HSBC.K   40.120   -0.62    1247631            62.184      -0.58                                                                                          
 中电信                        52.190   -0.25      13582             4.045      -0.87                                                                                          
 中国联通                      13.610   -1.31      98312            10.547      -0.31                                                                                          
 兖州煤业                       5.220   -0.76       8464             4.045      -1.33                                                                                          
 华能国际                      48.200   -0.72       9501             9.339       0.41                                                                                          
 南方航空                      39.490   -0.58       5611             6.121      -0.47                                                                                          
 东方航空                      31.140   -1.46       2874             4.827      -0.07                                                                                          
 中芯国际                       4.840   -0.62       1591             0.750      -1.29
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