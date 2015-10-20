港报社评：中央慢火煎鱼，经济见底还得等--经济日报10月20日

内地第三季经济增长6.9%，第一、二、三产业压力续增，数据却胜预期，市场难免意外。惟中央稳经济图慢火煎鱼，非走粗放式老路，措施要见效、经济要见底，需时亦更长。

需求弱A股爆 数据微降惹疑

国家统计局昨公布，内地第三季经济增长达6.9%，增速虽创6年半低，却略胜外界原先预期的6.7%至6.8%，故有市场声音质疑数据准确性。部分市场质疑未必无理，此至少有两底因。

其一，全球商品价格续下滑，内地上季第一产业增速却达4.1%，还胜上半年的3.5%，难免添市场疑惑。且在工业品出厂价（PPI）连跌43个月，用电量、铁路货运量跌幅又扩大下，上季第二产业增长仍达5.8%，仅较上半年的6.1%微跌，难免令外界诧异。

其二，内地上半年「保七」功臣之一，是A股狂牛带旺金融业。但A股在上季急爆，失金融业强大动力的第三产业，增速却由上半年的8.4%，加快至上季的8.6%。在A股哀鸿遍野拖累服务业下，究竟有甚么行业在上季表现突飞猛进，弥补金融业挫伤有余？外界未悉详情。

无论如何，内地上季经济增长未能保七，确反映经济下行压力续增，尤其在中央已加快推基建投资撑内需，惟今年首三季内地固定资产投资仅增10.3%，逊去年同期的16.1%，反映稳经济成效仍待彰。

此现象背后，或因中央虽欲稳经济，却不愿再走2008年「四万亿」大计般的急步粗放式老路，徒惹产能过剩、重复建设等更大遗患，现时则是慢火煎鱼，以确保有效投资，惟见效亦要更长时间。

四万亿前车监 出招要减后患

此因中央不少新投资项目，将配合经济改革引入民企，如发改委上月公布今后五年将投资2万亿元人民币建配电网，将让社会资本参与。此或要有更充裕时间，让民企评估项目可行性，难再如过去般由国企拍脑袋便匆匆上马。

又如中央虽加快批地方投资，已非如过去般项目与资金同步到位，因中央不愿银行向诸侯滥贷，徒添金融隐患，故现时地方政府向银行申请贷款时，或要花更多时间作更详尽审批，或盘活本身的沉淀资源以挪腾资金，基建由获批至落实，更在在需时。

此预视中央稳经济政策，或要更长时间始见效，那内地经济能否在第四季，甚至明年首季才见底，仍难逆料。且中央已表明经济增长下限实为6.5%，故除非经济硬着陆要急救，否则中央纵出手仍是求稳为先。

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