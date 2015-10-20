港报社评：通缩临门中美“闭翳”，无纸货币逼人消费--信报10月20日

内地经济增长果然未能「保七」，今年第三季国内生产总值（GDP）增长百分之六点九，为二○○九年第一季以来首次失守百分之七，亦是六年半以来最低增速，但仍略胜市场预期的百分之六点八。然而，工业增加值、固定资产投资增幅皆不如预期，只有零售消费保持良好势头，表现稍胜分析师估算。

内地上周公布九月份工业品出厂价格指数（PPI），按年下跌百分之五点九，连续四十三个月萎缩；消费者价格指数（CPI）按年上升百分之一点六，低于市场预期。周一发表的第三季GDP数据，并未改变分析界认为通缩乃内地经济头号大敌的看法。

这边厢，中国通缩风险升温；那边厢，美国低通胀（disinflation）压力亦有加剧迹象。政府上周公布，九月份美国PPI按月下降百分之零点五，CPI按月亦跌了百分之零点二。这并不代表美国正式陷入通缩，撇除能源和食品后，上月核心CPI按月升百分之零点二，按年则涨百分之一点九。由此可见，美国整体消费物价指数（headline CPI）按月录得负数，主要仍是拜油价下跌拖低汽油成本所赐。然而，那是否意味决策者毋须为美国濒临通缩而忧？我们认为，答案是否定的。

美国物价难以抬头有迹可寻，全球最大实体零售商沃尔玛上周发盈警后股价急挫，一个主要原因是集团在亚马逊等网上零售商的竞争压力下，被迫「劈价」争客。

对消费者来说，能以较低价钱买到心头好，原属梦寐以求，何坏之有？关键是，消费者一旦产生明天买比今天买更「抵」的预期，延迟购物的想法便会应运而生；反之，若对价格上升产生预期，提前购物的诱因便会增加。换个角度看，通缩反映的是货币购买力上升，非但削弱消费者即时购物的意欲，还会增加囤积现金的吸引力。

群众消费「慢几拍」、企业因消费不振缩减资本开支，投资者则因持有现金已可跑赢通胀而拒在股市冒险，这个恶性循环一旦出现，经济增长机会更渺然，在工资全无上调空间下，走出通缩漩涡难上加难。

对决策者来说，通缩制造的另一困局，是名义（nominal）利率到了零便减无可减，若物价跌势不止，简单数学概念告诉大家，经通胀调整后的实质（real）利率必为正数，物价跌得愈厉害（通缩愈严重），实质利率便愈高。举个例，内地一年期贷款基准利率八月起降至四厘六，但PPI上月跌近百分之六，企业实质借贷成本逾十厘，纾缓还款负担从何说起？

中国尚有息可减，但利率一旦处于或接近零，即眼前西方国家面对的境况，央行再难通过降低资金成本刺激经济，惟有采用量化宽松（QE）一类非传统货币工具实现政策目标。

针对利率到达「零下限」（Zero Lower Bound, ZLB）形成的「死局」，英伦银行首席经济学家霍尔丹（Andy Haldane）最近提出向银行存款实施负利率，存钱入银行非但无息收，还要付费，效果形同向储蓄户征税。

这个主张并不新鲜，部分国家如瑞士、丹麦、瑞典，已把负利率从构思变为事实。霍尔丹之议所以与众不同，全因他认为要确保负利率能发挥刺激消费效用，当局应考虑以政府担保的数码货币（government-backed digital currency），全面取缔在市面流通的纸币。那等于剥夺存户从银行提走现金放进床下底的权利，既无实体货币可囤，负利率若付诸行动，存户只能逆来顺受；权衡利害后，大部分人可能都会得出与其受罚不如消费的结论。

美国加息「得个讲字」、中国把信贷资产质押再贷款试点扩大至十一省市（即所谓中国版QE）；英国去得更尽，研究以「无纸货币」逼人消费。由此可见，金融海啸结束七年，环球经济离回复常态尚远。

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