港报社评：薪酬与公仆变相挂鈎，医生争额外加薪有理--明报10月20日

公立医院医生未能跟随高级公务员获额外加薪3%，明日将静坐表达不满。初步看来，当局就此事有理亏之嫌，因为公院医生6年前曾经跟随高级公务员减薪，今次却无缘比照加薪，公院医生认为当局不合理，采取行动可以理解。除非当局有足够理据让人信服，否则会被视为「输打赢要」，对公院医生不公平，势必引发更大反弹。监于大多数市民都倚赖公共医疗服务，现在只能期望这次风波不致对市民带来影响。

6年前跟随公仆减薪，医生争取按机制处理

政府根据每6年做一次的公务员薪酬水平调查，发现非首长级公务员薪酬水平「跑输」私人市场，因此由去年10月起，给高级公务员额外加薪3%，即是他们去年加薪两次。政府要公务员薪酬不输于私人市场，是否合理本就值得斟酌，因为私人市场追逐利润、竞争大、职业保障程度较低等，公务员都毋须面对，政府硬要做最佳雇主，给予公务员优渥薪酬福利，社会上就此一直有争议。不过，这是既定政策，除非修改，否则只有按之而行。因此，去年高级公务员按机制获额外加薪之时，社会上基本没有异议。

公院医生薪酬，在政策层面并没有规定与公务员挂鈎，是事实。不过，医院管理局成立25年以来，未制订医护人员薪酬架构表，辖下员工薪酬都参照公务员的薪酬处理，连减薪也一样。2009年公务员按薪酬趋势，高级公务员要减薪5.38%，当时医管局月薪5万元员工，包括医生在内，同时要按这个幅度减薪；医生曾经表示不满，但是在按机制行事，同时医管局高层承诺日后公务员加薪时，员工也可获加薪之后，最后都同意减薪。在这个背景之下，大概可以理解今次医生静坐争取额外加薪，为何一呼百应。

医管局薪酬与公务员薪酬，无挂鈎之名，有挂鈎之实。医生就薪酬加减比照公务员，应属合理期望，特别是医生曾经跟随高级公务员减薪，期望比照获得额外加薪，完全合理正常，因为他们信赖已经形成的不成文挂鈎机制。据知，今次受影响医生约2000名，个别知名度高的医生已经表态将参加静坐，医学会呼吁会员静坐表态，看来此事会把医学界凝聚起来。明日是重阳节假期，公共医疗医生协会选择在此日静坐，认为可避免对市民带来影响。不过，本港大多数市民倚赖公共医疗，若事态未能尽快解决，公院能否维持正常服务，已经成为悬念。

政府强调公务员与医生薪酬挂鈎，政策上没有规定，又认为薪酬水平调查导致的额外加薪，不同于年度薪酬趋势的加薪，非公务员机构毋须跟随，这些机构可自行设法处理，政府不会额外给予资源，云云。其实，受资助机构不牟利，资源都来自政府，若无额外资源，要这些机构自行处理，这些话，说了等于没说。以医管局为例，即使有资源应对今次额外加薪，由于加薪之后成为固定开支，必定在医管局的帐目反映出来，往后政府若不增拨资源，医管局也不可能应付。

忽视受资助机构反应，政府有思虑不周之嫌

政府额外给高级公务员加薪，虽是按机制办事，不过受资助机构一贯唯政府马首是瞻，若政府认为额外加薪可以不理会受资助机构，那是长官意志过度自信，终于招来反弹。除了医生要求争取额外加薪之外，其他受资助机构员工会否提出同样要求，看来医生争取的进展，对他们会带来启示。今次事件，政府从本位主义出发，思虑不够周延，除了给自己，也给社会添烦添乱。

据知，当局为了平息这场风波，提出考虑制订医管局薪酬架构。医管局独立于政府之外，从体制以至专业要求，薪酬结构应该有不同标准，以更精确反映实际情况，长期以来与公务员薪酬的不成文挂鈎，其实并不恰当。不过，薪酬架构是极其复杂的事，涉及许多利益，制订过程必然诱发争议，旷日持久，无助于解决今次风波。

因此，制订薪酬构架是一回事，解决今次额外加薪是当务之急。于情于理，当局都应该尽快处理好额外加薪，一则使医护人员获得公平合理对待，避免出现他们对当局不信任，影响日后合作；另外则是避免公院医疗服务陷于不确定景况，影响市民。

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