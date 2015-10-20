港报社评：“六字头”增长率或成新常态--星岛日报10月20日

内地第三季经济增长六年半来首次跌破百分之七，并没有引发市场震荡，原因是有关方面做好了期望管理，最后公布的数据反而比市场预期好。内地经济转型到中高速发展的新常态，预计未来几年，市场要继续适应内地可能「六字头」的经济增长率。 内地经济靠出口、消费和投资「三头马车」带动。在经济双位数增长的年代，主要是靠身为「世界工厂」的廉价出口抢占全球市场。近年越南、孟加拉等地方可以提供更廉宜的出口货，人民币对大部分货币升值，内地出口持续萎缩，同时过往粗放式增长所付出的环境等方面的代价日益显露，内地为突破发展瓶颈，要走高增值的工业生产链方向，以及促进内需形成自身经济动力。 出口需求降低，加上当年四万亿元人民币救经济出现的盲目投资，造成部分传统行业产能过剩，现在面对严重的去库存和削减产能的问题。中国这艘本来高速行驶的经济巨轮，在这方面出现「燃料」不足，要换上新品种及效率更高的燃料，驱动巨轮继续前进，但不可能一下子就做到。 晋身富国须靠创新 过去一些发展中国家用尽人口和土地红利后，经济即难以更上层楼，没法由中等收入晋身到富国行列，甚至不进则退，或遇上经济硬陆。中国经济增长放缓，市场曾经忧虑硬陆风险而波动，中央早已看到风险所在，要为经济增长提供新动力，以改革红利取代人口红利，而日韩等国则为突破中等收入发展瓶颈，提供了成功的经验可供借监。 日韩经济成功转型，其中一个重要的驱动力，是科技创新。中央除了为传统工业升级，更要发挥民营企业优点和创新意念，提出「大众创业，万众创新」的「双创」口号。 国家主席习近平早前访问美国，与参与中美互联网论坛的科技巨头合照，估计这些人所代表的公司市值共逾二十三万亿港元，显示内地对网络「新经济」的重视。内地发展「互联网＋」，就是积极推动互联网经济结合实体经济。 换档转型未见脱轨 朝这个促进经济转型的政策方向，大家一方面看到内地打贪高档吃喝消费急跌，连累澳门赌场生意时，另一方面网购成风加速物流行业增长；一方面看到东莞的低档加工出口业萎缩，另一方面看到深圳的民营高科技企业茁壮，令深圳取代香港成为中国社会科学院眼中全国最具竞争力的城市。 总理李克强形容现时内地经济处于「新旧动能转换的艰难过程中」，大家最担心在这个换档转型的过程中，旧的失去动力，新的来不及补上。以上季百分之六点九的增长来看，仍然属于中央预期的「合理区间」，服务业和消费对经济增长的贡献比例加大。 根据专家计算，内地如果要达到中共十八大所定下的经济总量到二○二○年翻倍的目标，未来五年的每年增长至少要去到百分之六点七。中央会否以此作为日后财金和发展策略稳增长的参考，是值得市场留意的。