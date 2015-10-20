港报社评：无法无天行为，威胁院校自主--文汇报10月20日

昨日，岭南大学学生会成员围堵校董会，要求校董就改革校董会架构和废除特首出任校监表态。按照既有的法规《大学条例》管治大学，本来是院校自主、学术自由的有效保障，但少数学生硬要策动所谓「民主修例」，试图废除特首出任校监制，首先，这是违法违规、「朕即法律」的无理霸道要求；其次，他们强行要求校董对修例表态，更是恃众凌人，通过制造白色恐怖迫校董就范，这种做法与民主理念背道而驰，是院校自主、学术自由的最大威胁。个别学生不尊重制度和师长，目空一切，无法无天，导致大学乃至整个社会礼崩乐坏，这样的学生无资格加入校董会参与大学管理。

港大副校长任命风波后，港大、岭大、中大的学生会打着院校自主、学术自由旗号，要求废除特首出任校监、修改大学条例的叫嚣此起彼落，不断重演学生会成员暴力冲击校委会、校董会的闹剧。个别学生趾高气扬、粗暴无礼地质问辱骂校委、校董，摆出不答应修例誓不甘休的姿态，迫校委校董屈服妥协。其实，按照大学条例，由特首担任校监、委任校委校董管理大学，是香港行之有效的大学管治模式和制度。香港八间大学多年来建立起良好的声誉，已证明现行的管治制度，有效有力地保障了院校自主、学术自由。

现在，少数大学生在反对派政治势力的唆摆下，为了摆脱政府和社会对大学的监督和管理，不断以扞卫院校自主、学术自由为名，试图推翻现行法例和制度。但是，没有法治和制度的保障和约束，所谓民主和自由反而会变为民主和自由的威胁。如果大学的事务连特首和社会各界精英都无缘置喙、无权过问，大学变成由学生话事的「独立王国」，处于无政府状态，那么，「院校自主、学术自由」必然沦为不可兑现的空话。少数学生抛开现行制度的院校自主、学术自由根本不可能实现；他们所谓抗议「政权黑手干预院校自主」的理由也根本站不住脚，不过是子虚乌有抹黑政府的罪名。

大学是最崇尚思想自由的地方，在现行管治模式下，大学的各持份者遵守大学条例，尊重包括保密制度在内的各项法规，不同意见、言论得以无拘束地发表和碰撞，在无压力的公平环境下畅所欲言。可惜，少数学生正以民主自由的名义，破坏民主自由。岭大学生会要求校董即席表态是否支持成立专责小组，以研究修改特首出任校监的制度，形同威迫公审校董，要求人人表态，逐一过关，与文革期间「学生专政」的手段如出一辙。

岭大学生会会长更扬言，倘成立专责小组的建议被否决，会发动更大型抗争。显而易见，他们心目中的院校自主、学术自由，并不需要理会不同意见，也容不下不同意见，只能认同他们，否则就要承受政治威胁的后果。

少数学生单凭一己所好、似是而非的政治理念，试图改变经过数十年甚至上百年时间考验的管理制度，任由政治暴力在大学院校内横行，大学的制度、纪律荡然无存，不仅民主自由无从体现，更不可能有院校自主、学术自由。岭大少数学生采取恐吓禁锢的手段「逼宫」，与岭大提倡的「博雅教育」格格不入，社会绝不会接受搞事之徒败坏校风，毁纲坏纪，拖垮大学。

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