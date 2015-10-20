长江期货：中国期指贴水扩大，空方仍占上风

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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以下内容节选自10月20日的《期货日报》：
周一，随着重要经济数据公布，多空双方对数据解读存在差异，股指期货盘中出现震荡拉锯。股指期货四份合约持仓量整体增仓2,194手至38,335。由于上周五IF1510到期2,722手合约交割结算被动离场，离场资金并未悉数回归。持仓量名增实降，反映投资者心态开始趋于谨慎。
数据显示，前20名席位在IF1511与IF1512合约上共持买单27,417手、卖单30,058手。主力净空持仓量2,641手，较前一交易日微增28手。主力席位在两份合约上多空增仓较为对称。前20多方在当月与下月合约上分别增持买单1,127手、279手。前20空方分别在当月与下月合约上分别增持卖单1,042手、324手。期指全天震荡，多空持仓胶着。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。