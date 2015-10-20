长江期货：中国期指贴水扩大，空方仍占上风

数据显示，前20名席位在IF1511与IF1512合约上共持买单27,417手、卖单30,058手。主力净空持仓量2,641手，较前一交易日微增28手。主力席位在两份合约上多空增仓较为对称。前20多方在当月与下月合约上分别增持买单1,127手、279手。前20空方分别在当月与下月合约上分别增持卖单1,042手、324手。期指全天震荡，多空持仓胶着。(完)