美国金融：基金未披露策略调整，瑞银遭SEC罚款1,750万美元和解

路透10月19日 - 美国监管机构周一称，瑞银集团 已经同意支付1,750万美元，以和解美国证券交易委员会(SEC)对旗下两家顾问公司的指控。一档专攻不良债权的基金未充分披露改变投资策略，这两家顾问公司涉入其中，因而遭到SEC指控。

这两家瑞银子公司分别为UBS Willow Management及UBS Fund Advisor。它们向封闭式基金UBS Willow Fund提供顾问谘询，而这家基金在2008年金融危机期间改变投资策略。

SEC称，2008年时UBS Willow Fund并未依据不良债权将会价值提高的理论进行投资，而是转投信用违约互换(CDS)，押注信贷市场状况将会恶化。

SEC称，尽管CDS占该基金价值比例从2008年的不到2.6%上升至2009年3月时的25%，但该基金转投CDS一事未充分披露。

SEC称，随着2009年4月起信贷市场改善，上述调整最终带来了重大损失，导致该基金2012年清盘。