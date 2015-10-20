企业并购：保险商安泰拟收购同业Humana，已获双方股东批准

路透10月19日 - 美国健康保险业者安泰(Aetna) 提议以370亿美元收购规模较小的对手Humana Inc ，已经获得双方股东批准。

两家公司周一分别在声明稿称，双方继续预期本项交易将在2016年下半年结束。

安泰7月时称将收购Humana，以成为美国联邦医疗保险(Medicare)计划的最大保险提供商。

在那之后过了三周，安泰同业对手Anthem Inc 即提议以约470亿美元并购信诺集团 ，有望成为美国拥有最多保户的健康保险业者。

保险业者称，由于政府努力控制健保支出，合并将有助于提升竞争力。