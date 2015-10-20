企业并购：保险商安泰拟收购同业Humana，已获双方股东批准

欧洲股市：在特朗普就职典礼前微幅收低，本周跌幅创特朗普当选来最大
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透10月19日 - 美国健康保险业者安泰(Aetna) 提议以370亿美元收购规模较小的对手Humana Inc ，已经获得双方股东批准。
两家公司周一分别在声明稿称，双方继续预期本项交易将在2016年下半年结束。
安泰7月时称将收购Humana，以成为美国联邦医疗保险(Medicare)计划的最大保险提供商。
在那之后过了三周，安泰同业对手Anthem Inc 即提议以约470亿美元并购信诺集团 ，有望成为美国拥有最多保户的健康保险业者。
保险业者称，由于政府努力控制健保支出，合并将有助于提升竞争力。
不过，预计联邦政府反垄断当局将密切关注这些计划中的交易，以免对消费者造成损害。(完)
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。
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