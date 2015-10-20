银河期货：新棉大量上市，郑棉期价加速回落

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

从9月25日开始，郑棉跌幅加大，目前CF1601合约已经跌破12,000元/吨，CF1605合约盘中跌破11,800元/吨。郑棉加速下跌的原因有二：一是目前国内新棉已进入大量上市期，而企业资金偏紧，市场钱少货多；二是新棉质量偏差，可制成期货仓单，但纺织企业很难纺高支纱，买货需求低，期货盘面上实盘压力加大。

近期期棉下跌主要受现货市场资金压力大以及新棉质量纺企认可度较低的影响，预计在新棉大量上市期，郑棉期货仍有下跌空间，而一旦资金环节压力缓解，短期郑棉或将走出反弹行情。从棉价年度走势看，2015/2016年度，新棉质量较差可能导致大量资源流入期货市场，郑棉走势持续承压。另外，棉价等级价差或继续扩大，不排除国内棉价与国际接轨，甚至低于国际棉价的可能。(完)

详情请点选链接：here