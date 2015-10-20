国都期货：大连铁矿石价格上冲提供做空机会

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

在国庆长假后，市场对补库需求的预期引发铁矿石价格上扬，资金大幅流入助长了市场看多情绪。7月以来黑色板块资金流入明显，铁矿石持仓量交易量出现了较大幅度的上升，9月持仓量达5400万手，去年同期不到2000万手。

但随着天气好转，港口运行恢复正常，前期发运外矿集中到港，港口库存回升至8427万吨，增加334万吨。供给的反复、补库预期回落使得1601合约价格掉头向下，跌至上周五的367.5元/吨。

当前，外矿增产是大趋势，但巴西港口的检修短期将影响铁矿石供给。短期铁矿石可能出现一波反弹，但中期仍将维持弱势。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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