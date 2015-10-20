金鹏期货：大连玉米期货存在阶段性上行机会，因利多题材发酵

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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以下内容节选自10月20日的《期货日报》：
由于国内玉米现货价格持续低迷不振，加之新作玉米收储价格下调，3月底至今，大连玉米期货走出了上市以来幅度最大的下跌趋势，下跌700多点，幅度近30%。但是随着期货价格远远跌破玉米收储价格，以及玉米需求上的利多题材发酵，玉米期货存在阶段性上行机会，操作上不宜盲目抄底。
从技术上看，近期玉米期货价格开始走稳，维持低位振荡走势，并且持仓量不断走高，达到上市以来最高水平，显示抄底资金入市积极。笔者认为，经过长时间的下跌之后，玉米期货存在阶段性上行机会。操作上盲目抄底固然不可取，但如果追空被封杀在底部就很难解套了。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。