金鹏期货：大连玉米期货存在阶段性上行机会，因利多题材发酵

由于国内玉米现货价格持续低迷不振，加之新作玉米收储价格下调，3月底至今，大连玉米期货走出了上市以来幅度最大的下跌趋势，下跌700多点，幅度近30%。但是随着期货价格远远跌破玉米收储价格，以及玉米需求上的利多题材发酵，玉米期货存在阶段性上行机会，操作上不宜盲目抄底。

从技术上看，近期玉米期货价格开始走稳，维持低位振荡走势，并且持仓量不断走高，达到上市以来最高水平，显示抄底资金入市积极。笔者认为，经过长时间的下跌之后，玉米期货存在阶段性上行机会。操作上盲目抄底固然不可取，但如果追空被封杀在底部就很难解套了。(完)