《路透峰会》菲律宾最大镍矿商财务长称，全球镍价或已见底

Samson说，镍矿石开采商的境遇比冶炼厂好一些，目前矿石价格仍高于印尼实施禁令前的水平。同期LME镍价已下跌约30%至每吨10,450美元左右。

他说，中国6-7%的经济成长率应足以令中国不锈钢需求大体维持在当前水平，保持对菲律宾镍矿石的胃纳。

Samson说菲律宾可能无法完全满足中国的镍矿石需求，因该国缺乏大量高品级矿石，以往这类金属是由印尼供应。