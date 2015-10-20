《路透峰会》菲律宾最大镍矿商财务长称，全球镍价或已见底

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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Samson说，镍矿石开采商的境遇比冶炼厂好一些，目前矿石价格仍高于印尼实施禁令前的水平。同期LME镍价已下跌约30%至每吨10,450美元左右。
他说，中国6-7%的经济成长率应足以令中国不锈钢需求大体维持在当前水平，保持对菲律宾镍矿石的胃纳。
Samson说菲律宾可能无法完全满足中国的镍矿石需求，因该国缺乏大量高品级矿石，以往这类金属是由印尼供应。
在印尼颁布禁令之前中国囤积了大量印尼矿石，这些库存预料到年底时将消耗完。(完)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。