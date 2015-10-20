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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 09:44 BJT

信达期货：低位盘整仍是沪胶后期走势主旋律

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

8月底以来，沪胶主力1601合约在11,000元/吨附近获得支撑企稳，并在11,000—12,000元/吨区间展开盘整之势。虽然国庆节后受外盘涨势影响，沪胶期价曾一度接近12,000元/吨整数关口，但基本面整体疲态未改，沪胶再度回落转弱。由此我们认为，低位盘整仍是沪胶后期主旋律。

　　据了解，截至10月中旬，沪胶仓单总库存增至21.7万吨，处于绝对历史高位。而10—11月仍是国内天胶产量旺季，新胶供给量将进一步增加，预计今年国产全乳胶可交割标的总量有望超过30万吨，达到历史最高水平。如此之高的仓单库存压力只能寄希望于国家收储，但目前收储仍停留在传闻阶段，没有实质性的进展，而且就算真的收储，只收不抛的可能性也不大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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