日本已公布经济指标--2015/10/20

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -0.3% r -0.4% r 11月15日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 -0.2% -0.1% 10月29日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 -0.1% 持平 10月29日 -- 工业生产(m/m) 8月 -1.2% r -0.8% r 10月28日 -- 失业率 8月 3.4% @ 3.3% @ 10月29日 -- 贸易收支(亿日圆) 8月 逆差5,697 逆差2,681 10月20日 顺差844 所有家庭实质支出(y/y) 8月 +2.9% -0.2% 10月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。