长江期货：上海螺纹钢期价将继续承压

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

近期螺纹钢期价持续下行，其中主力1601合约在经历短暂的反弹后便延续弱势，1,800元/吨整数关口再次面临挑战，市场悲观预期明显。笔者认为，需求不足仍是螺纹钢期价疲软的主要原因，但市场系统性风险逐渐降低和期货深贴水，将会限制螺纹钢期价的下行空间，因此做空者需谨慎。

据国家统计局8月数据，全国钢铁企业炼钢销售利润率为-0.31%，较上月回落0.34个百分点，达到年内最低点；钢铁企业资产负债率较上月增长0.47个百分点到70.12%，负债率高企，现金流压力也将削弱钢企减产动力。另据Mysteel调查，163家钢厂上周盈利面仅为4.91%，上游焦化企业销售利润率为-2.77%，已经连续17个月处于负利润水平，企业生存困难。

与此同时，9月焦炭基差持续走弱，并且期货贴水较大，反映出市场对焦炭未来价格的悲观情绪，也间接体现原料供货企业对螺纹钢未来的空头预期。(完)

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