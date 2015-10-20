韩国已公布经济指标--2015/10/20

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.3% @-r +0.8% @-r 10月22日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +0.6% +0.7% 11月2日 -- 工业生产(m/m) 8月 +0.4% @-p -0.3% @-r 10月29日 -- 失业率 9月 3.5% @ 3.6% @ 11月10日 -- 贸易收支(亿美元) 9月 顺差89 r 顺差43 r 11月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。