美国个股：联合大陆控股法律总顾问将在CEO病休期间出任代理CEO

路透10月19日 - 以运能计算的美国第二大航空公司--美国联合大陆控股公司(United Continental Holdings) 周一晚间表示，公司法律总顾问Brett Hart将出任代理执行长。公司执行长Oscar Munoz上周心脏病发作，目前正在休病假。

该公司称，这一人事变动即刻生效，并表示目前还不知道Munoz的治疗将持续多长时间、以及其何时能康复。

这是该公司在过去两个月中的第二次领导层变动。Munoz在9月接掌公司帅印，而前执行长Jeff Smisek因公司与纽约和新泽西港口当局的关系问题面临内部和联邦调查而辞职。

这也是该公司首次承认Munoz上周四心脏病发作。(完)