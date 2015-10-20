澳新汇市：澳元在澳洲央行会议记录出炉后小升，新西兰元迟滞

澳洲央行本月稍早维持利率在2.0%的纪录低点，但对未来进一步降息的前景未给出指引。

然而，金融市场认为降息的几率上升，部分原因是为了抵消该国第二大银行Westpac的抵押贷款利率意外上升20个基点的影响。

分析师对此较为怀疑。

“会议记录表示，澳洲央行对银行业作出调整以帮助金融稳定的作法感到放心，所以对于那些认为‘Westpac调高利率意味着央行11月降息’的人而言，会议记录弱化了这种说法，”道明证券首席亚太宏观分析师Annette Beacher表示。

新西兰元兑美元 徘徊在0.68美元附近。新西兰元在近期从0.6235升至0.6897的涨势熄火后，在没有新交投指引的情况下，一直处于盘整格局。(完)

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