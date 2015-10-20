日本股市：早盘微涨，市场在发达国家央行陆续举行会议前较谨慎

日经指数 早盘中段上涨0.4%至18,209.65点，周一下跌0.9%。

交易商称，在发达国家央行召开关键政策会议前，投资者采取谨慎立场。欧洲央行本周四举行政策会议，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议定在10月27-28日，之后是日本央行10月30日的会议。

“市况相对平静，反映出投资者对欧洲央行会议及其他会议采取谨慎立场，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说，“在那之后，投资者将从美国以及日本企业财报中寻找指引。”

出口类股涨跌互现，本田汽车 上升0.2%，丰田汽车 和Panasonic 分别跌0.3%和0.6%。