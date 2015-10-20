日本股市：早盘微涨，市场在发达国家央行陆续举行会议前较谨慎

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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日经指数 早盘中段上涨0.4%至18,209.65点，周一下跌0.9%。
交易商称，在发达国家央行召开关键政策会议前，投资者采取谨慎立场。欧洲央行本周四举行政策会议，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议定在10月27-28日，之后是日本央行10月30日的会议。
“市况相对平静，反映出投资者对欧洲央行会议及其他会议采取谨慎立场，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说，“在那之后，投资者将从美国以及日本企业财报中寻找指引。”
出口类股涨跌互现，本田汽车 上升0.2%，丰田汽车 和Panasonic 分别跌0.3%和0.6%。
东证股价指数 上扬0.3%至1,498.71点，JPX-日经400指数 亦涨0.3%至13,416.03点。(完)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。