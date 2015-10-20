主要国家经济指标预测--10月21日****

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月20日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 9月 +3.4% +3.1% 进口(较上年同期) -11.7% -3.1% 贸易收支(亿日圆) 顺差844 逆差5,697 10月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 94 113.05 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余2.21 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 387.0 再融资指数 -- 1,631.4 1400 加拿大央行利率决议 -- 0.5% 0.5% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入10,570 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入5,211 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月20日(二) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -0.4% -0.1% (较上年同期) -2.1% -1.8% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 顺差30.47 -- 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 8月 盈余137 -- 经季节调整经常帐(亿欧元) 盈余177 -- 0800 欧元区净投资(亿欧元) 8月 净流入326 -- 1230 美国建筑许可年率(万户) 9月 110.3 116.4 建筑许可(较前月) -5.0% -- 房屋开工年率(万户) 120.6 115.0 房屋开工(较前月) +6.5% -- 1230 加拿大趸售贸易(较前月) 8月 -0.1% +0.2% (完)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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