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亚洲 | 2015年 10月 21日 星期三 07:24 BJT

****主要国家经济指标预测--10月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值    
    10月20日(二)
    2350 日本出口(较上年同期)                          9月     +3.4%       +3.1%
             进口(较上年同期)                                 -11.7%       -3.1%
             贸易收支(亿日圆)                                顺差844   逆差5,697
    
    10月21日(三)
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)              9月        94      113.05
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --    盈余2.21
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周        --       387.0
             再融资指数                                           --     1,631.4
    1400 加拿大央行利率决议                             --      0.5%        0.5%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周        --  买入10,570
         外国投资日本股票(亿日圆)                                 --   买入5,211

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      现值      预估值 
    10月20日(二)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               9月       -0.4%     -0.1%
                                (较上年同期)                     -2.1%     -1.8%
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          9月   顺差30.47        --
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              8月     盈余137        --
               经季节调整经常帐(亿欧元)                        盈余177        --
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          8月   净流入326        --
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        9月       110.3     116.4
             建筑许可(较前月)                                    -5.0%        --
             房屋开工年率(万户)                                  120.6     115.0
             房屋开工(较前月)                                    +6.5%        --
    1230 加拿大趸售贸易(较前月)                        8月       -0.1%     +0.2% 
    (完)

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