欧洲个股：法国电力集团欣克利角核电项目，中国将入股33.5%--回声报

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透巴黎10月19日 - 法国回声报周一在网站上报导，法国电力集团(EDF) 在英国欣克利角(Hinkley Point)兴建造价160亿英镑(250亿美元)的核电项目，中国料将入股33.5%。
该协议在中国国家主席习近平周二和周三访问英国前敲定。
回声报未援引消息出处的报导称，两家中国国营企业--中国广核集团有限公司及中国核工业集团公司将会投资该项目。
法国电力集团没有立即置评。
该公司周日表示，希望能在未来几天宣布与中国投资者达成的这一协议。
该项目是在2013年10月宣布，将兴建两个法国阿海珐集团(Areva)设计的EPR反应堆，但阿海珐 的财务问题以及法国和芬兰在建的两个EPR反应堆长期推迟，也令英国的这个项目延后。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。