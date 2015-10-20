台湾货币市场：资金浮滥票量少，短票利率逾半降至0.41%

* 市场资浮滥，短率续处低档 * 多家银行四处打电话推销资金 * 短票利率下滑，逾半成交于0.41% * RP市场僧多粥少，利率微降 记者 罗两莎 路透台北10月20日 - 台湾银行间短率周二大致持稳；多位银行资金调度人员指出，今 天市场资金非常宽松，有需求者轻易以低利拆到资金，手中有剩余资金的银行四处打电话推 销。 他们表示，今天大部分银行资金缺口有限，延续昨天拆款到期未全续的情况，连小型银 行都有多余资金供拆出，因资金供过于求，各银行四处打电话询问同业有无资金缺口，要不 要钱？ 〞一大早就有好几家银行打来问我有没有需求，我有点惊讶，怎么大家都多钱？央行是 不是又有动作？〞一位大型公股商银资调人员说。 他表示，今天拆款大都是到期续做，较特殊的是不论大小型银行都有剩余资金，显示市 场资金非常浮滥，就连甚少有过多资金的银行都对外推销资金。 一中型民营银行资调人员则称，今天仍自市场拆入资金，由于资金充沛，很好拿钱，利 率不变，隔夜及二到三天均为0.300%。 本地时间 14:05 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.406 32.418 台湾加权股价指数<.TWII 8,653.6 8,631.50 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.302% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.340% --一周拆款利率区间 0.300-0.390% 0.300-0.390% **短票利率降为0.41%** 短票市场方面，大型票券公司交易员表示，今天市场资金非常宽松，票量却有限，因僧 多粥少，大家纷纷压低利率抢票，短票利率逾半至三分之二已成交于0.41%。 〞今天越来越多成交在0.41%，超过一半了，因为市场钱很多，大家杀低利率抢票。〞 一位大型票券公司主管说。 他表示，因经济不景气，近来市场开始揣测央行12月可能进一步降息，促使大家杀低利 率抢票。 另一大型票券商交易员亦称，今天约七成短票利率成交于0.41%；60和90天期短票利率 同步下降，客户虽抱怨但只能接受。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.41%，上日约三分之一成交于0.4 1%，其余则为0.42%；60天期、90天期短票利率亦同步下调，主要成交在0.42%及0.43%，上 日则在0.43%及0.44%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 4205%，前日在0.422%；上日成交量34.63亿台币，前日112.20亿台币。 今日央行存单到期金额为5,479.50亿台币，存单发行金额稍晚公布。 本周定存单到期总额为1兆25.8亿台币，到期情况分别为：周三1,458.30亿、周四1,917 .50亿以及周五646.50亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为329亿台币，累积超额准备为4,317亿 台币、加计前期1%的超额准备6,048亿台币。 **RP利率微幅拉低** RP利率方面，交易员表示，债券附买回市场因资金浮滥，惟市场普遍缺券，在僧多粥少 情况下，投信及寿险业只求资金有去处，不敢太计较利率，使利率有下调空间。 〞今天投信和寿险都来丢钱，但有钱也买不到券，利率下调压力越来越大，我们会慢慢 往下调。〞一位大型券商交易员说。 今日证券商10天期公债的附买回利率微幅走低，主要成交在0.42%，上日则在0.42%-0.4 3%；10天期以上公司债RP主要成交在0.52%-0.53%；上日亦在0.52-0.53%。 两名票券商交易员说，资金非常宽松但市场缺券，近日各寿险业都在交易前一天询问有 无券供操作，避免一大早到处打电话找标的。 〞今天投信钱爆多的，利率低位成交比重变多了。〞一大型票券公司交易员说。 本周的宽松因子有：周二的第一银行金融债还本17亿台币；周四的板信银3.5亿金融债 还本；周五则有巴黎银行2亿澳币金融债的还本。 今天大型票券商与金融机构承作的极短天期债券利率微降；一周公债附买回利率区间落 在0.36%-0.39%，上日则在0.36%-0.40%；极短天期与一周公司债附买回利率区间落在0.40%- 0.45%，上日则在0.42%-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有 所差异。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)