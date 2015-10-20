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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 10:39 BJT

《汇市简讯》澳元兑离岸人民币微显疲软

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* 亚洲市场澳元兑离岸人民币微显疲软，因离岸人民币温和走强；波动区间较窄

* 澳洲央行对前景看法持坚，令鸽派人士失望

* 动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线上升，整体而言偏多

* 若收于4.6669元(8月至9月跌势61.8%的回撤位)之上，则目标指向200日移动均线水平4.7509元

* 初步支撑位看昨日低点4.6067元，初步阻力位看稍早高点4.6433元(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 张明钧)

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