《汇市简讯》澳元兑离岸人民币微显疲软

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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* 亚洲市场澳元兑离岸人民币微显疲软，因离岸人民币温和走强；波动区间较窄
* 澳洲央行对前景看法持坚，令鸽派人士失望
* 动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线上升，整体而言偏多
* 若收于4.6669元(8月至9月跌势61.8%的回撤位)之上，则目标指向200日移动均线水平4.7509元
* 初步支撑位看昨日低点4.6067元，初步阻力位看稍早高点4.6433元(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 张明钧)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。