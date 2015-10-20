《路透峰会》托克石油交易量创纪录，但警告大宗商品制造商的信用风险

纽约期市：可可续升，受助于空头回补
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
路透伦敦10月19日 - 随着瑞士大宗商品贸易商托克(Trafigura)在价格波动之际挖掘机会，该公司石油交易量创纪录高位；但托克警告称，贸易商必须更加警惕信贷吃紧的制造商可能出现的违约及破产风险。
全球最大商品消费国中国的需求已然放缓，而多年来成本低廉的信贷，也造就出从原油到铜的庞大产能，引发了价格崩跌，使得一些高成本原物料制造商已面临存亡关头。
托克财务长Christophe Salmon周一在路透大宗商品峰会上说，大宗商品行业在承受价格下滑之际，最大的挑战之一就是交易对手信用恶化。
研究机构CreditSights预估，2015年和2016年能源业平均违约率均为8%。CreditSights认为其中大多将是探勘和生产公司。(完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
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