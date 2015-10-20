台湾债市：五年指标债殖利率早盘微跌，观望明日标售20年新债标售结果

路透台北10月20日 - 台湾五年期104/13 公债殖利率周二早盘微跌，交易员表示，随着104/13卖需已大致去化，该券殖利率略往下移；不过周三将标售20年新券104/14期 ，今日料主流券殖利率修正幅度有限，静待标债变数厘清。

他们指出，10年券104/12殖利率盘初也略有走低，惟因又有新一期10年券104/12将于周五展开发行前交易，致该档现券较为承压，该券殖利率降幅明显不如五年券104/13。

〞现在短线交易做得很少，等明天标债结果出来再说，〞一位大型公营行库交易员说。

周三央行将代财政部标售104/14期公债，天期为20年期，金额300亿台币。

交易员预估，今日五年公债104/13期殖利率区间在0.7800-0.8000%；104/12期 则在1.18-1.20%。

美国长期公债收益率周一小涨，此前中国经济数提振投资者对海外经济放缓将不会拖累美国经济长期扩张的希望。10年期美国公债收益率尾盘报2.03%，周五尾盘报2.02%。

本地时间10:34时，104/13期殖利率跌1.1个基点至0.7910%，成交41.5亿台币。104/12期殖利率也跌0.32个基点至1.1900%，成交1亿台币。

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