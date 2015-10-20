台湾汇市：台币盘初实质汇价走低，跟随韩元贬势

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北10月20日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价小幅趋贬。交易员指出，主要因韩元兑美元出现较为明显的跌势，不过出口商在32.400上方抛汇意愿较高，使得台币贬幅未扩大。
他们表示，周四欧洲央行即将召开政策会议，市场臆测可能会祭出更多刺激举措，也让国际美元走强。不过接下来在会议召开前，观望气氛将逐渐升高，全球市场可能陷入短暂的沉闷状态。
“就跟着韩元走，在32.400震荡。”一位民营银行交易主管说。
台币早盘实质交易区间落在32.395-32.420；上日在32.270-32.459。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.370/32.410，上日收在32.410。
本地时间10:33时，韩元兑美元 报1,129.8，上日收在1,121.0；至于美元指数 最新报价94.892。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.380-32.450
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元兑欧元微升，欧洲央行会议将至
--韩国汇市：韩元兑美元盘初跌逾1% (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。