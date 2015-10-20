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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 10:43 BJT

台湾汇市：台币盘初实质汇价走低，跟随韩元贬势

路透台北10月20日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价小幅趋贬。交易员指出，主要因韩元兑美元出现较为明显的跌势，不过出口商在32.400上方抛汇意愿较高，使得台币贬幅未扩大。

他们表示，周四欧洲央行即将召开政策会议，市场臆测可能会祭出更多刺激举措，也让国际美元走强。不过接下来在会议召开前，观望气氛将逐渐升高，全球市场可能陷入短暂的沉闷状态。

“就跟着韩元走，在32.400震荡。”一位民营银行交易主管说。

台币早盘实质交易区间落在32.395-32.420；上日在32.270-32.459。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.370/32.410，上日收在32.410。

本地时间10:33时，韩元兑美元 报1,129.8，上日收在1,121.0；至于美元指数 最新报价94.892。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.380-32.450

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元兑欧元微升，欧洲央行会议将至

--韩国汇市：韩元兑美元盘初跌逾1% (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

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