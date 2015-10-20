中国金融：今年前两批专项建设债已发行结束，年利率为1.2%--财新

路透上海10月20日 - 中国财新网周二引述多位业内人士报导，今年由国家开发银行 及农业发展银行发行的专项建设债总额度为3,000亿元人民币，一共三批，前两批已发行结束，年利率为1.2%，期限20年。

报导指出，前两批专项建设债已经结束，目前正在启动第三批项目，各地将于本周内结束申报，项目多为棚改、基础设施，包括发改委鼓励的重大建设项目等；主要为了解决地方融资平台的资本金来源问题。

报导引述一位湖南县级市城投平台董事长称，“这一措施相当于债转股，国开行的专项建设债基金为股东，但不参与决策，我们只支付每年的分红利息1.2%。”

市场人士则对路透表示，专项建设债1.2%的年利率只是项目利率，由于有财政贴息，该债券的投资者即邮储银行的实际收益水平应远高于此利率。

中金固收团队在此前9月金融数据的点评报告中指出，9月企业中长期贷款的改善，主要是受8月份以来专项建设债项目的推动，而明后年的具体发行量主要会考虑经济形势，如果经济差就多发，经济好转就少发，主要是托底目的。

路透7月末援引消息人士称，中国将推出逾万亿的长期专项金融债发行计划以支持基础建设，期限有望超过10年，并将分批发行。而为保证债券的顺利发行，中国央行、财政部等都将出台优惠政策加以扶持。