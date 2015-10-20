离岸人民币：瑞士金融监管机构称，中国建设银行已获得瑞士银行业执照

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透苏黎世10月19日 - 瑞士金融监管机构的发言人周一表示，中国建设银行 已经获得瑞士银行业执照。
瑞士一直都致力于吸引一家中资银行，以助本国成为人民币的一个主要交易中心。
中国国有银行最近几年积极进行海外扩张，一定程度上是要促进人民币国际化。
一位消息人士今年对路透表示，建行计划今年在八个国家设立分支机构，其中也包括瑞士。
“我可以确认，中国建设银行已经获得银行业执照。”瑞士金融市场监管局(FINMA)发言人表示，并补充称建行在苏黎世的分行能够开始营业前还有一些细节问题需要解决。
瑞士央行和中国人行在今年1月达成协议，在瑞士设立人民币交易的结算安排，并延长针对瑞士银行客户的试行计划。（完）
(编译 高琦 审校 屈桂娟)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。