韩国金融市场：美元走强推动韩元下跌，韩股持稳

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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Jung补充称，外界并未把该数据解读为非常暗淡，因为一些投资者目前预计中国政府会出台新的举措来刺激经济。
股市方面，韩国股市几无变动，在韩国第三季数据，以及美国联邦储备理事会(美联储，FED)10月27日和28日货币政策会议前，市场参与者仍在场外观望。
韩国综合股价指数 微升0.1%报2,033.77点。下跌股与上涨股数量之比为12:10.
截至中午，权重股三星电子 涨1%。
现代汽车 和起亚汽车 分别涨1.2%和1.7%。
韩国最大的钢铁商--浦项钢铁 下跌1.9%，该公司将在周二收盘后公布第三季财报。
外资卖超430亿韩元韩股。
12月三年期公债期货 持平报109.74。
0237GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,128.8 1,121.0
日圆/韩元 9.4437/537 9.4641
韩国公债期货 * 109.74 109.74
韩国综合股价指数 2,033.07 2,030.27
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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法股CAC-40指数 (编译 孙国玉/李爽 审校 王丽鑫/戴素萍)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。