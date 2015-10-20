韩国金融市场：美元走强推动韩元下跌，韩股持稳

Jung补充称，外界并未把该数据解读为非常暗淡，因为一些投资者目前预计中国政府会出台新的举措来刺激经济。

股市方面，韩国股市几无变动，在韩国第三季数据，以及美国联邦储备理事会(美联储，FED)10月27日和28日货币政策会议前，市场参与者仍在场外观望。

韩国综合股价指数 微升0.1%报2,033.77点。下跌股与上涨股数量之比为12:10.

截至中午，权重股三星电子 涨1%。

现代汽车 和起亚汽车 分别涨1.2%和1.7%。

韩国最大的钢铁商--浦项钢铁 下跌1.9%，该公司将在周二收盘后公布第三季财报。

外资卖超430亿韩元韩股。

12月三年期公债期货 持平报109.74。

0237GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,128.8 1,121.0

日圆/韩元 9.4437/537 9.4641

韩国公债期货 * 109.74 109.74

韩国综合股价指数 2,033.07 2,030.27

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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