《全球汇市》欧元兑美元收复部分失地，市场关注周四欧洲央行会议

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1334 1.1324 0.09 -6.31 1.2097
美元/日圆 119.48 119.48 0.00 0.02 119.68
欧元/日圆 135.42 135.28 0.10 -6.75 144.78
美元/瑞郎 0.9561 0.9562 -0.01 -3.82 0.9941
英镑/美元 1.5475 1.5461 0.09 -0.63 1.5573
美元/加元 1.3041 1.3017 0.18 12.25 1.1618
澳元/美元 0.7261 0.7249 0.17 -11.10 0.8168
新西兰元/美元 0.6804 0.6786 0.27 -12.74 0.7797
澳元/日圆 86.750 86.600 0.17 -11.24 97.750
新西兰元/日圆 81.290 81.070 0.27 -13.06 93.310
英镑/日圆 184.90 184.70 0.11 -0.51 186.38
澳元/新西兰元 1.0670 1.0662 0.08 1.92 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 郑茵/李春喜/许娜/汪红英/陈宗琦；审校 于春红/王颖/王丽鑫/杜明霞/李爽)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。