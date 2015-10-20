版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 11:38 BJT

《全球汇市》欧元兑美元收复部分失地，市场关注周四欧洲央行会议

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1334 1.1324 0.09 -6.31 1.2097

美元/日圆 119.48 119.48 0.00 0.02 119.68

欧元/日圆 135.42 135.28 0.10 -6.75 144.78

美元/瑞郎 0.9561 0.9562 -0.01 -3.82 0.9941

英镑/美元 1.5475 1.5461 0.09 -0.63 1.5573

美元/加元 1.3041 1.3017 0.18 12.25 1.1618

澳元/美元 0.7261 0.7249 0.17 -11.10 0.8168

新西兰元/美元 0.6804 0.6786 0.27 -12.74 0.7797

澳元/日圆 86.750 86.600 0.17 -11.24 97.750

新西兰元/日圆 81.290 81.070 0.27 -13.06 93.310

英镑/日圆 184.90 184.70 0.11 -0.51 186.38

澳元/新西兰元 1.0670 1.0662 0.08 1.92 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 郑茵/李春喜/许娜/汪红英/陈宗琦；审校 于春红/王颖/王丽鑫/杜明霞/李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐