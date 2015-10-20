更新版 1-新债招标：中国10年铁道债利率3.86%，20年4.11%--业内人士

(新增投标倍数及往期发行结果)

路透上海10月20日 - 业内人士周二透露，中国铁路总公司上午招标的两期固息债，10年期中标利率3.86%，20年期为4.11%。此前两个期限设定的投标区间为3.31%-4.31%和3.71%-4.71%。

他们并称，上述两期债的投标倍数为2.38倍和2.39倍。

今日招标新债为今年第七期铁道债，两个期限计划发行量为100亿元人民币和50亿元，均按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为周三(21日)，由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级公司对发行人和债券信用评级同为AAA。

本次债券的牵头主承销商为国泰君安证券 ，联合主承销商包括中银国际证券、摩根士丹利华鑫证券、中信证券 、中信建投证券和招商证券等。

以下为今年以来，包括今日招标在内的铁道债招标细节：

招标日期 10年期 20年期

利率 倍数 利率 倍数

----------------------------------------

10月20日 3.86% 2.38 4.11% 2.39

9月15日 4.06% 2.62 4.39% 2.36

8月18日 4.23% 3.00 4.48% 2.21

7月14日 4.32% 2.03 4.59% 2.17

6月16日 4.30% 2.27 4.67% 2.54

5月26日 4.24% 3.00 4.68% 2.61

5月15日 4.28% 3.16 4.72% 3.60

根据国家发改委此前批复文件，今年1,500亿元铁路建设债券分期发行，应在批复文件下达后一年内发行完毕，所筹资金900亿元将用于北京至沈阳客运专线等83个铁路建设项目，600亿元用于装备购置。