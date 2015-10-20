中国汇市：人民币早盘转跌为升，美汇率报告政治意味浓实际影响有限

* 人民币早盘转跌为升，中间价则续创三周新低

* 美汇率报告呼吁人民币升值影响料有限

* 在岸与离岸价差扩至约200点子

* 人民币反弹是对前期连续调整的修正

* 短期仍有下探6.3850元附近支撑可能

路透上海10月20日 - 人民币兑美元即期 周二早盘转跌为升，中间价则再创三周新低。交易员称，美国最新发布的半年度汇率报告政治意味浓厚，而且和实际明显相互矛盾，实际影响料有限；人民币反弹更多是对前期连续调整的修正，后续仍有下探6.3850元附近支撑可能。

他们并指出，人民币虽探底反弹，但中国经济基本面仍疲软，人民币贬值预期短期难消，离岸 与在岸价差续扩大至约200点子；而中间价连续走低，也在一定程度上加剧汇率贬值压力，需重点关注中间价表现。

“美国要求是美国要求，政治嘛，不时喊一下‘人民币你该升值了’，但现在人民币贬值预期还是比较大，昨天CNH又跌到6.39去了。”一外资行交易员表示。

美国财政部最新半年汇率政策报告再度呼吁中国允许人民币进一步升值，称这对支持中国经济再平衡来说至关重要。报告指出，人民币仍低于“适当的中期估值”；而4月的报告中美国还称人民币汇率“被严重低估”。

北京时间11:26，人民币兑美元 即期报6.3577元，上日收报6.3601元。今日人民币兑美元中间价 报6.3614元，上日中间价为6.3527元。人民币兑美元即期成交额 为88.71亿美元，上日半日为69亿美元。

全球汇市方面，美元兑欧元周二保持坚挺，此前曾创下10日高位；本周四将迎来欧洲央行会议，部分投资者认为会议有可能为今年稍晚进一步采取刺激行动作铺垫。

中国外汇交易中心周二更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3624。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5185元, 上日尾盘为6.5155元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3779/6.3789元, 上一交易日尾盘报6.389元。