《汇市简讯》欧元买兴改善，区间受限

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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* 欧元兑主要货币在亚洲淡静交投中变化不大，多数欧元汇率买兴略改善
* 欧元/美元在1.1325-39美元之间交投，欲摆脱昨日低点1.1306美元
* 在1.1300-15美元支撑水平，有外汇期权到期
* 美联储加息预期降温也助一臂之力
* 欧元/日圆在135.30-55日圆交投，也有较佳的买兴；欧元/瑞郎在1.0831-40瑞郎之间交投
* 欧元/英镑在0.7321-27英镑之间波澜不兴(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 戴素萍)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。