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亚洲 | 2015年 10月 20日 星期二 12:20 BJT

《汇市简讯》欧元买兴改善，区间受限

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* 欧元兑主要货币在亚洲淡静交投中变化不大，多数欧元汇率买兴略改善

* 欧元/美元在1.1325-39美元之间交投，欲摆脱昨日低点1.1306美元

* 在1.1300-15美元支撑水平，有外汇期权到期

* 美联储加息预期降温也助一臂之力

*　欧元/日圆在135.30-55日圆交投，也有较佳的买兴；欧元/瑞郎在1.0831-40瑞郎之间交投

*　欧元/英镑在0.7321-27英镑之间波澜不兴(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校　戴素萍)

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