《路透峰会》台塑石化称低油价将为炼厂利润率提供支撑

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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林克彦称，预期台塑石化今年的利润率在每桶12-13美元，高于其稍早预期的11-12美元。
不过经济增速放缓已影响工业燃料需求，预期影响还会持续进入2016年。
“在全球经济疲弱的环境下，柴油需求欠佳，明年每桶利润率可能会略微减少0.5-1美元。”林克彦说道。
他说道，在汽油和石脑油强劲的利润率带动下，亚洲炼厂今年获利得以提高，不过明年因面临中东、印度和韩国新炼厂的供给，获利增幅料受限。
林克彦称，中国新建煤制烯烃(CTO)工厂明年将开始投产，预期亦会遏制亚洲石脑油需求。
不过台塑石化仍预期，明年石化市场仍将保持稳健。
“CTO会带来一些影响，不过这些工厂尚未全速生产，此外，产品质量怎么样也是个问题。”林克彦说道。(完)
(编译 李婷仪/孙茉莉; 审校 龚芳/高琦)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。