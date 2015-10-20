《路透峰会》台塑石化称低油价将为炼厂利润率提供支撑

林克彦称，预期台塑石化今年的利润率在每桶12-13美元，高于其稍早预期的11-12美元。

不过经济增速放缓已影响工业燃料需求，预期影响还会持续进入2016年。

“在全球经济疲弱的环境下，柴油需求欠佳，明年每桶利润率可能会略微减少0.5-1美元。”林克彦说道。

他说道，在汽油和石脑油强劲的利润率带动下，亚洲炼厂今年获利得以提高，不过明年因面临中东、印度和韩国新炼厂的供给，获利增幅料受限。

林克彦称，中国新建煤制烯烃(CTO)工厂明年将开始投产，预期亦会遏制亚洲石脑油需求。

不过台塑石化仍预期，明年石化市场仍将保持稳健。

“CTO会带来一些影响，不过这些工厂尚未全速生产，此外，产品质量怎么样也是个问题。”林克彦说道。(完)