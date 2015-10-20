中国债市动态：买气支撑现券一二级同向暖，做多情绪再发酵预期仍乐观

路透上海10月20日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS普跌，中长债表现较明显。交易员表示，一早基金、理财等机构买气较为旺盛，中长期金融债收益率走低近3-4个基点，随后招标的一级国开新债亦多低于市场预期，做多情绪进一步发酵。

他们并认为，资金面持续保持宽裕局面、经济基本面下行对债市支撑仍在、且股市震荡偏弱等亦存一定利好因素，料债市短期向好势头难有逆转。

“一早收益率就下了，10年国开开盘就在3.55%，估计是在赌今天国开新债结果吧，”上海一银行交易员表示，最近一级情绪也不错，昨天农发新债也需求不错，国开新债结果出来后，收益率又下了一点。

他认为，债市这波行情感觉主要还是资产配置转向债市引发的收益率下跌，跟经济基本面关系不太大，“所有机构都缺资产，没办法，只能买债，包括基金，银行理财、小行投资户”。

国家开发银行上午招标的五期固息债结果均低于预期。一、三、五、七、10年中标结果依次为2.5187%、3.1082%、3.3305%、3.59%和3.5095%，此前市场预测均值为2.54%、3.15%3.34%、3.60%和3.53%。

北京一银行交易员表示，国开新债结果还可以，但是倍数并不算特别高，加上手续费基本跟二级持平，预计接下来债券止盈压力应该要有所释放了，不过债市慢牛的整体趋势不会改变。

利率互换IRS方面，上海另一银行交易员表示，IRS亦略走低，不过幅度多在1-2个基点左右。

公开市场方面，央行周二逆回购操作量缩价稳，单日净回笼150亿元人民币。资金面持续宽松，即便当前面临季度缴税因素也暂未见影响，央行此前在季末对流动性提供的短期支持遂顺势稳步减力。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.5550%/3.5500%，上日尾盘为3.5850%/3.5750%。剩余期限近10年的国债150016最新报价 为3.0900%/3.0660%，上日尾盘为3.1300%/3.0850%。