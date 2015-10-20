美国个股：百胜集团准备分拆中国业务--彭博

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透10月20日 - 彭博报导指出，在百胜集团 的重大重组中，该公司准备分拆其中国和美国业务。
彭博援引知情人士称，分拆业务计划已进入深入阶段，可能在本月底前公布。
百胜集团上周任命维权投资者Keith Meister进入董事会，支持了该公司可能将分拆其中国业务的市场臆测。
执掌对冲基金Corvex Management的Meister已敦促百胜集团分拆中国业务，最新一季当中，中国分支为百胜集团贡献了57%的营收，以及54%的营业利润。百胜集团中国分支拥有6,900家餐馆。
彭博报导称，分拆细节尚未敲定，百胜集团可能仍决定保留其目前结构。该公司是肯德基、必胜客和塔可钟的母公司。
由于目前不在美国常规上班时间，路透未能立即联系到百胜集团代表就此置评。(完)
(编译 于春红; 审校 张若琪)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。