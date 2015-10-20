美国个股：百胜集团准备分拆中国业务--彭博

路透10月20日 - 彭博报导指出，在百胜集团 的重大重组中，该公司准备分拆其中国和美国业务。

彭博援引知情人士称，分拆业务计划已进入深入阶段，可能在本月底前公布。

百胜集团上周任命维权投资者Keith Meister进入董事会，支持了该公司可能将分拆其中国业务的市场臆测。

执掌对冲基金Corvex Management的Meister已敦促百胜集团分拆中国业务，最新一季当中，中国分支为百胜集团贡献了57%的营收，以及54%的营业利润。百胜集团中国分支拥有6,900家餐馆。

彭博报导称，分拆细节尚未敲定，百胜集团可能仍决定保留其目前结构。该公司是肯德基、必胜客和塔可钟的母公司。

由于目前不在美国常规上班时间，路透未能立即联系到百胜集团代表就此置评。(完)