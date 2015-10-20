国际油市：油价因空头回补而上涨；但供应过剩及经济疑虑抑制升势

标题新闻：墨西哥总统培尼亚称希望加强美墨两国关系，但警告保护本国主权、利益和人民最为重要
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“空头回补带来一些涨势。”悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun说。
但他表示，对于伊朗在国际制裁解除后提高原油产量，以及中国经济增长疲软的担忧，让市场承压。
“基本面依然有些压力。”他说。
媒体周一引述伊朗高级石油官员称，在国际制裁解除的一周内，伊朗原油日产量将提高50万桶，吸引这些增加产能的主要目标将瞄准亚洲和欧洲的老客户。
周一公布的路透初步调查显示，上周美国商业原油库存料连续第四周上升，增加370万桶至4.723亿桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/张若琪 审校 于春红)
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英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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