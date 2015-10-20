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货币新闻 | 2015年 10月 20日 星期二 13:05 BJT

国际油市：油价因空头回补而上涨；但供应过剩及经济疑虑抑制升势

“空头回补带来一些涨势。”悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun说。

但他表示，对于伊朗在国际制裁解除后提高原油产量，以及中国经济增长疲软的担忧，让市场承压。

“基本面依然有些压力。”他说。

媒体周一引述伊朗高级石油官员称，在国际制裁解除的一周内，伊朗原油日产量将提高50万桶，吸引这些增加产能的主要目标将瞄准亚洲和欧洲的老客户。

周一公布的路透初步调查显示，上周美国商业原油库存料连续第四周上升，增加370万桶至4.723亿桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍/张若琪 审校 于春红)

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