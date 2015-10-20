澳洲股市：收低，资源和银行股跌势盖过电信及医疗保健类股上涨力道

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透悉尼10月20日 - 澳洲股市周二下跌0.7%，因资源和银行股受中国经济增长放缓疑虑打压导致的跌势，盖过了电信和医疗保健类股的上涨力道。
澳股指标S&P/ASX 200指数 收低34.11点至5,235.60点。该指数周一波动不大。尽管周二下跌，但该指标股指10月累计仍上涨4.3%，有望录得7月以来最佳月度表现。
“在近期的涨势后，交易商和投资人均缩手不前。”Australian Stock Report研究主管Chris Conway称。
“预计在中国、美联储和全球增长等笼罩市场的宏观阴云开始消散前，市况大抵都和目前差不多。”(完)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。