澳洲股市：收低，资源和银行股跌势盖过电信及医疗保健类股上涨力道

路透悉尼10月20日 - 澳洲股市周二下跌0.7%，因资源和银行股受中国经济增长放缓疑虑打压导致的跌势，盖过了电信和医疗保健类股的上涨力道。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收低34.11点至5,235.60点。该指数周一波动不大。尽管周二下跌，但该指标股指10月累计仍上涨4.3%，有望录得7月以来最佳月度表现。

“在近期的涨势后，交易商和投资人均缩手不前。”Australian Stock Report研究主管Chris Conway称。