中国货币市场：回购利率变动不大，公开市场单日净回笼不改宽松局面

路透北京10月20日 - 中国银行间市场周二主要回购加权利率 变动不大，市场整体维持近期宽松局面。央行公开市场今日虽小幅净回笼，且目前正值季度缴税之际，但资金供给充裕下市场影响不大。

交易员称，近期数据显示基本面依然疲弱，预计货币宽松的趋势不会改变，短期流动性料保持平稳。

“还是比较宽松，回购利率变化不大，尤其是短期利率，大家对未来的预想也是比较宽松。”北京一银行交易员说。

她并表示，受缴税因素影响，今日隔夜需求略大，但尚未到紧张的地步，不过这都是以短期临时性的需求为主，预计近期资金面仍会保持平稳态势。

中国央行公开市场周二逆回购操作量缩价稳，单日净回笼150亿元人民币。资金面持续宽松，即便当前面临季度缴税因素也暂未见影响，央行此前在季末对流动性提供的短期支持遂顺势稳步减力。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间13:40 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8864 1.8788 +0.76

七天 2.3773 2.3735 +0.38

14天 2.7317 2.7004 +3.13

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0800 1.0600 +102.00

七天 2.3000 2.3000 +0.00

14天 2.4000 2.5250 -12.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9000 1.8800 +2.00

七天 2.4000 2.4000 +0.00

14天 2.7500 2.7000 +5.00

Shibor

其中:隔夜 1.9030 1.9020 +0.10

七天 2.3940 2.3950 -0.10

三个月 3.1750 3.1783 -0.33