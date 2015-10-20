《全球汇市》欧元兑美元扳回部分跌幅，静待周四欧洲央行会议

美元兑加元 上涨约0.2%至1.3037加元。

“一旦离开加拿大时区，认真关注经济政策细微差异的人就不多了，”东京State Street Global Markets外汇主管Bart Wakabayashi表示。

“一时热议的成分要大过实质影响，但这显然是交易的题材。我认为，我们对加元的交易立场仍然是商品货币的因素大于其他原因。”

“没多久之前，还处在平价水准，如果你回头看，比对一下技术线图，主因大致就是大宗商品与石油，因此这种关联很难摆脱，并且将持续主导美元/加元的走势，”他表示。

油价周二反弹，在上一交易日下跌至少3%后，交易员空头回补。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1330 1.1324 0.05 -6.34 1.2097

美元/日圆 119.42 119.48 -0.05 -0.03 119.68

欧元/日圆 135.30 135.28 0.01 -6.83 144.78

美元/瑞郎 0.9561 0.9562 -0.01 -3.82 0.9941

英镑/美元 1.5472 1.5461 0.07 -0.65 1.5573

美元/加元 1.3041 1.3017 0.18 12.25 1.1618

澳元/美元 0.7267 0.7249 0.25 -11.03 0.8168

新西兰元/美元 0.6798 0.6786 0.18 -12.81 0.7797

澳元/日圆 86.780 86.600 0.21 -11.20 97.750

新西兰元/日圆 81.180 81.070 0.14 -13.18 93.310

英镑/日圆 184.77 184.70 0.04 -0.58 186.38

澳元/新西兰元 1.0684 1.0662 0.21 2.05 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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